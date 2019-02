Азар показав фантастичну техніку. Партнери по команді в шоці. ВІДЕО

Лідер Челсі Еден Азар показав всю свою чудову техніку.

Кілька гравців пенсіонерів вирішили продемонструвати свою майстерність у роботі з м'ячем для американського футболу. Однак бельгієць своєю технікою вразив навіть своїх одноклубників.

Півзахисник понабивав м'яч, а потім потрапив їм у поперечину воріт.

🏈 The Superbowl is approaching! @WilliamHill set the boys an American football keepie-uppie challenge.



🔥 Cue @hazardeden10. He didn’t…did he?! pic.twitter.com/54UWmglEMX