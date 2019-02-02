Азар показав фантастичну техніку. Партнери по команді в шоці. ВІДЕО

Лідер Челсі Еден Азар показав всю свою чудову техніку.

Кілька гравців пенсіонерів вирішили продемонструвати свою майстерність у роботі з м'ячем для американського футболу. Однак бельгієць своєю технікою вразив навіть своїх одноклубників.

Півзахисник понабивав м'яч, а потім потрапив їм у поперечину воріт.

Нагадаємо, що Коваленко відзначився гарним голом у товариському матчі.

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Джерело - Чемпіон.

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