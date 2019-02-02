Азар показав фантастичну техніку. Партнери по команді в шоці. ВІДЕО

Лідер Челсі Еден Азар показав всю свою чудову техніку.
Кілька гравців пенсіонерів вирішили продемонструвати свою майстерність у роботі з м'ячем для американського футболу. Однак бельгієць своєю технікою вразив навіть своїх одноклубників.
Півзахисник понабивав м'яч, а потім потрапив їм у поперечину воріт.
🏈 The Superbowl is approaching! @WilliamHill set the boys an American football keepie-uppie challenge.— Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 февраля 2019 г.
🔥 Cue @hazardeden10. He didn’t…did he?! pic.twitter.com/54UWmglEMX
Нагадаємо, що Коваленко відзначився гарним голом у товариському матчі.
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Джерело - Чемпіон.
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