На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО

Ідеальне місце для перегляду футболу знайдено - це Муніципальний стадіон імені Жозе Фієрро.

На матчі вищої ліги Аргентини між Атлетіко Тукумане і Хімнасія Ла-Плата в кадр потрапила мила жіночка у фартусі з гербом Атлетіко, що стоїть перед грилем повним величезних сосисок і котлет для бургерів.

Загалом у тому матчі Атлетіко здобув перемогу з рахунком 4:2.

Нагадаємо, що боєць потрапив у моторошну ДТП, а потім переміг суперника.

Раніше гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі.

Джерело - Чемпіон.

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