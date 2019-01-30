На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО

Ідеальне місце для перегляду футболу знайдено - це Муніципальний стадіон імені Жозе Фієрро.
На матчі вищої ліги Аргентини між Атлетіко Тукумане і Хімнасія Ла-Плата в кадр потрапила мила жіночка у фартусі з гербом Атлетіко, що стоїть перед грилем повним величезних сосисок і котлет для бургерів.
Загалом у тому матчі Атлетіко здобув перемогу з рахунком 4:2.
Нагадаємо, що боєць потрапив у моторошну ДТП, а потім переміг суперника.
Раніше гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі.
Джерело - Чемпіон.
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