Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО

15-річний Дієго виступав за французький клуб Лескар. У неділю (20-го січня), команда проводила черговий матч молодіжного турніру, під час якого у хлопчика стався серцевий напад. На жаль, лікарі не змогли врятувати життя Вітарела і той помер.

Його смерть потрясла всіх, хто пов'язаний з французьким футболом. Гравець Манчестер Юнайтед Поль Погба, після перемоги над Арсеналом, написав у себе в Twitter: "Я впевнений, що ти граєш у футбол на небесах, друже. Ми всі молимося, щоб Бог утішив твою сім'ю, #diegovitarela".

I am sure you’re now playing football in Heaven little buddy 🙏🏾 our prayers that God will confort your family#diegovitarela