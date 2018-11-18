Екс-президент Янукович отримав тяжкі травми, граючи в теніс

Колишнього Президента України Віктора Януковича госпіталізували після гри в теніс.

За інформацією комсомольської правди інцидент стався 16 листопада. Саме тоді він надійшов у московську клініку імені Скліфосовського в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта, а також коліна.

Джерела видання повідомляють, що до лікарні його відвезли з підмосковного тенісного корту.

Відзначається, що Януковича супроводжували кілька людей. У блоці лікарні, де йому надавалася допомога, на короткий час обмежили доступ для відвідувачів.

Потім Януковича направили в реанімацію, але незабаром його відвезли в приватну клініку.

За словами адвоката Януковича Олександра Горошинського, екс-президент не може рухатися. Точний діагноз встановлять найближчими днями. Травма спортивна і на відновлення після подібних ушкоджень необхідно не менше 21 дня.

Нагадаємо, Федерер не зміг пробитися у фінал підсумкового турніру.

Натомість Звєрєв сенсаційно пробився у фінал.

Джерело - Комсомольская правда.

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