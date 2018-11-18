Екс-президент Янукович отримав тяжкі травми, граючи в теніс

Колишнього Президента України Віктора Януковича госпіталізували після гри в теніс.
За інформацією комсомольської правди інцидент стався 16 листопада. Саме тоді він надійшов у московську клініку імені Скліфосовського в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта, а також коліна.
Джерела видання повідомляють, що до лікарні його відвезли з підмосковного тенісного корту.
Відзначається, що Януковича супроводжували кілька людей. У блоці лікарні, де йому надавалася допомога, на короткий час обмежили доступ для відвідувачів.
Потім Януковича направили в реанімацію, але незабаром його відвезли в приватну клініку.
За словами адвоката Януковича Олександра Горошинського, екс-президент не може рухатися. Точний діагноз встановлять найближчими днями. Травма спортивна і на відновлення після подібних ушкоджень необхідно не менше 21 дня.
Нагадаємо, Федерер не зміг пробитися у фінал підсумкового турніру.
Натомість Звєрєв сенсаційно пробився у фінал.
Джерело - Комсомольская правда.
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