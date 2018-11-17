Відомий журналіст звинуватив телеканали Футбол 1/2 в крадіжці матеріалу

Керівник сайту dynamo.kiev.ua Олександр Попов звинуватив телеканали Футбол 1/2 у відвертому плагіаті.

У своєму Facebook журналіст написав, що післяматчеву прес-конференцію поєдинку Словаччина - Україна, сайт футбол1/2 повністю скопіювали.

У коментарях до посту люди висловили обурення з приводу цієї ситуації.

Також Попов зауважив, що дуже важливо вказувати на джерело, звідки видання беруть матеріал.

Джерело - Чемпіон.

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