Дикість дня: команда ФНЛ гріє воду кип'ятильником. ВІДЕО

Калінінградська Балтика, з другої по силі ліги Росії вже понад два місяці не має опалення та гарячої води.

Один з робітників команди показав, як йому доводиться нагрівати 200-літрову бочку звичайним кип'ятильником, щоб гравці могли помитися.

Массажист футбольной команды "Балтика", Клининград для того, чтобы команда помылась греет воду в бочке нагревателем:

- Конец ноября, а у нас нет ни отопления, ни горячей воды..



Ау, патриоты. Может обратим внимание с замерзающей Украины на замерзающий Калиниград? Или не время? pic.twitter.com/ooKgSLN445 — злой (@abtohton) November 16, 2018

Нагадаємо, Німеччина розтрощила Росію у товариському матчі.

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Джерело - Чемпіон.

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