Дикість дня: команда ФНЛ гріє воду кип'ятильником. ВІДЕО

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Болгарія — Україна: пряма онлайн-трансляція матчу кваліфікації до жіночого Євробаскету-2019

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Україна зазнала ганебної поразки від Словаччини. ВІДЕО
Сьогодні 09:27 1008 3
Україна зазнала ганебної поразки в поєдинку проти Словаччини у Лізі націй
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Словаччина - Україна: стартові склади команд
Вчора 20:51 1124
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Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО
Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО Валерій Ручка
13.11.2018 13:54 1148 1
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима Андрій Твердохліб
12.11.2018 14:59 568
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО
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11.11.2018 21:15 797
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО
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11.11.2018 14:05 1140
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:40 9304
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:07 1233
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії
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11.11.2018 09:44 1347
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11.11.2018 08:15 40527 2
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО Phillip Hess
10.11.2018 19:08 2769
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Дикість дня: команда ФНЛ гріє воду кип'ятильником. ВІДЕО

Сьогодні 15:02 Phillip Hess 560 0
Дикість дня: команда ФНЛ гріє воду кип'ятильником. ВІДЕО

Калінінградська Балтика, з другої по силі ліги Росії вже понад два місяці не має опалення та гарячої води.

Один з робітників команди показав, як йому доводиться нагрівати 200-літрову бочку звичайним кип'ятильником, щоб гравці могли помитися.

Нагадаємо, Німеччина розтрощила Росію у товариському матчі.

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Джерело - Чемпіон.

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