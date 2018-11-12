Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима

17-18 листопада в Шанхаї українська збірна з карате побореться за Кубок світу ІКО Мацушима.

До складу команди увійшли сім спортсменів і троє суддів Української Асоціації карате Кіокушинкайкан. Боротися за звання найсильніших у своїх вагових категоріях будуть:

• Сергій Доронін в категорії до 80 кг. Капітан команди, дворазовий чемпіон Кубку світу, чемпіон Європи до 80 кг;

• Анатолій Томаров в категорії до 70кг. Срібний призер Кубку світу, чемпіон Європи до 70 кг;

• Денис Максимов в категорії до 70 кг. Срібний призер чемпіонату Європи до 70 кг;

• Максим Максимов в категорії до 80 кг. Чемпіон Європи до 70кг;

• Ксенія Селенок в категорії до 55 кг. 1 місце відкритого Кубку Мацушима (Київ 2018);

• Олексій Красильников в категорії 14-15 років до 55 кг. Призер і чемпіон міжнародних турнірів;

• Микита Остапець в категорії 14-15 років понад 65кг. Призер і чемпіон міжнародних турнірів.

Суддівську частину команди з боку асоціації представлять:

• Дмитро Зубко - Суддя міжнародної категорії;

• Дмитро Лук’янчиков - Суддя міжнародної категорії;

• Сергій Лук’янчиков - Рефері Міжнародної категорії.

За словами Сергія Лук’янчикова, Президента Української Асоціації карате Кіокушинкайкан, Кубок світу проводиться раз на чотири роки, і це один з головних турнірів організації. Спортсмени почали основну підготовку до нього півроку тому. З 9 по 13 листопада відбудуться завершальні тренувальні збори команди УККА в Києві, а 14 листопада збірна вилетить в Шанхай.

"Участь в змаганнях такого масштабу - це можливість для будь-якого спортсмена удосконалювати свої навички, тренувати волю до перемоги, виходити на ще більш високий рівень майстерності. Хочу побажати успіху і нових досягнень нашій збірній, та висловити вдячність всім, хто допомагав у підготовці. Дякуємо за інформаційну та фінансову підтримку генеральному спонсору і партнеру української команди, національному інтернет-порталу UKR.NET"- зазначив Сергій Лук’янчиков.

Нагадаємо, що в квітні 2018 року в Києві успішно пройшов відкритий Кубок Мацушима по карате Кіокушинкайкан

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