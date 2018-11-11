Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії

Після перемоги над Тоні Белью, Олександр Усик розповів, як збирається переходити до суперважкої вагової категорії.

На запитання чи готовий Олександр до супертяжу він відповів:

"Звичайно, я ще буду додаткову порцію макарошек їсти і взагалі буде все чудово. Потрібно ставити собі цілі. Якщо люди собі не ставлять цілі, не рухаються, то ми вмираємо. Ми повинні ставити собі мету і йти до неї", - заявив Усик.

Нагадаємо, Усик заявив, що хоче відпочити.

Також, Белью розплакався після жорсткого нокауту від українця.

Раніше, британець зворушливо подякував Усику за бій.

Джерело - Чемпіон.

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