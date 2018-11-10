Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО

6-го травня 2018-го року Тоні Белью здобув 10-у перемогу поспіль, вигравши Девіда Хея нокаутом у 5-му раунді.

До вашої уваги огляд неймовірного боксу та потужних ударів від Тоні Белью, який сьогодні буде боксувати проти Олександра Усика:

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Раніше, Чемпіон пояснював 5 причин, чому Усику слід остерігатися Белью.

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Джерело - Чемпіон.

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