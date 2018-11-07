Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО

Сьогодні 7 листопада українському тенісисту Олександру Долгополову виповнилося 30 років. За свою кар'єру українець зміг здобути 4 перемоги на трунірах ATP: три в одиночному розряді та одну в парному.

Ера професійного тенісу для Долгополова розпочалася в 2006-му. Дуже швидко Олександр став найкращим серед однолітків і найкращим в Україні, а далі - перша 20-ка світового рейтингу.

"Його гра швидка, агресивна і навіть трішки шалена" - так про Долгополова говорив зірковий суперник Рафаель Надаль.

Цього року Олександр мало виступав на корті через важку травму руки. Спортсмен до останньього намагався уникнути операції, але зрештою її довелося зробити. Зараз Олександр відновлюється,а про увесь цей нелегкий процес розповідає на своїх сторінках у соціальних мережах.

Пропонуємовам насолодитися одними з кращих моментів кар'єри Олександра.

Нагадаємо, що Світоліна може стати найкращою спортсменкою WTA у жовтні.

Раніше повідомлялося, що Світоліна зіграє за збірну України в Кубку Федерації-2019.

Джерело - Чемпіон.

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