Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО

Гравець Райо Вальєкано, Хосе Посо відзначився чудовим голом у матчі 11-го туру іспанської Ла-Ліги проти Барселони.

На 35-й хвилині Посо отримав м'яч на лінії штрафного майданчика і точним ударом відправив його у дальній кут воріт.

У підсумку Райо вийшло вперед, однак Барселона змогла відігратися за п'ять хвилин до кінця матчу і вирвати важливу перемогу.

Нагадаємо, Мессі повернувся до тренувань після травми.

Також, Лунін встановив рекорд Іспанського футболу.

Джерело - Чемпіон.

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