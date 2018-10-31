Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО

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Бразильський Греміо вдома приймав аргентинський Рівер Плейт, маючи в активі перемогу на виїзді з мінімальним рахунком.

У матчі-відповіді Греміо також зумів забити першим в кінцівці першого тайму, але за 8 хвилин до кінця основного часу матчу аргентинці рахунок зрівняли. Ще через п'ять хвилин у власному штрафному майданчику зіграв рукою захисник Брессан.

Арбітр пішов дивитися повтор епізоду, після чого прийняв рішення поставити пенальті і видалити самого Брессана (друга жовта). На той момент йшла 88-а хвилина матчу. Гравці Греміо почали сперечатися з арбітром, йому на допомогу прибігли помічники, яким також дісталося. Арбітр додав 13 хвилин до основного часу матчу, але пробити пенальті вдалося лише на 90+5.

Рівер Плейт вийшов вперед і за правилом виїзного гола вийшов у фінал Копа Лібертадорес.

Нагадаємо, що Лунін дебютував у стартовому складі Леганеса.

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Джерело - Чемпіон.

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