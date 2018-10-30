I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО

Відомо, що футбол сильно зближує гравців між собою, але бувають такі випадки, коли дружня близькість переростає в щось більше.

Багатьох підозрюють у нетрадиційній орієнтації, але футболістів, які зізналися, що вони геї, зовсім небагато.

Канал 120 ярдів розповідає про відомих футболістів-геїв і про те, чим закінчилися їхні камінг-аути.

Нагадаємо, що гомосексуалісти отримували гроші за кожен забитий м'яч збірної Росії.

Раніше повідомлялося про гомосексуальний скандал у Парагваї.

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