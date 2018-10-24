Першому клубу в історії футболу виповнився 161 рік. ВІДЕО

24 жовтня 1857 року випускники Кембріджського університету заснували першу у світі футбольну команду, якій дали назву Шеффілд (FC Shelffild). Цей клуб вважається одним з найбільш титулованих в Англії, а також він увійшов в історію, як найстаріший футбольний клуб у світі. Цыкаво, що прізвисько цього клубу The Club (Клуб).

Крім того, саме Шеффілд став учасников першого в історії футбольного матчу, а також його переможцем. Клуб переграв Халлам із рахунком 2:0. Шеффілдське дербі між двома цими клубами вважається найстарішим дербі в світовому футболі (Rules Derby).

У 1885 році ФА легалізувала участь у футболі професійних гравців. Шеффілд, що залишився аматорським, став програвати професіоналам. Клуб запропонував Футбольної Асоціації створити турнір спеціально для аматорських команд. Так з'явився Любительський Кубок ФА. Свою єдину перемогу в цьому турнірі Шеффілд здобув в 1904 році.

Незважаючи на те, що зараз Шеффілд не є грандом англійського футболу, цьому клубу є чим пишатися. У його складі виступав гравець англійської збірної Чарльз Клег, який зіграв перший офіційний міжнародний матч в історії футболу в 1872 році. З інших відомих персон клубу варто відзначити Джона Оуена і Джона Хадсона, що грали за збірну Трьох Левів в 80-х і 90-х роках XIX століття. Зараз Шеффілд є постійним учасником Чемпіонату Футбольної ліги (Championship) і намагається пробитися в АПЛ, щоб знову заявити про себе на весь світ.

Нагадаємо, що в цей день 73 роки могло б виповнитися Віктору Прокопенку.

Раніше повідомлялося, що 78 років виповнилося королю футбола Пеле.

Джерело - Чемпіон.

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