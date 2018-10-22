Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы

Главный кубок среди европейских клубов — Лига Чемпионов постепенно набирает обороты. Команды уже сыграли два тура группового этапа. Давайт взглянем, какими результатами закончились прошедшие матчи второго и выделим из них наиболее интересные и неожиданные.

Самые неожиданные результаты футбола первых двух туров

Лигу Чемпионов всегда выделялась, как особый турнир — именно здесь результаты футбола удивляли зрителей чаще всего. Этот розыгрыш не стал исключением и во втором туре состоялось несколько матчей с самыми неожиданными результатами. Вот краткий обзор наиболее выделяющихся из них:

Ливерпуль — Наполи. Финалисты прошлого сезона Лиги Чемпионов выступали явными фаворитами в этом противостоянии. Еще бы, команда Юргена Клоппа в первом туре одолела ПСЖ, а в домашнем чемпионате не проиграла ни одного матча. Но плотное расписание: матч с парижанами и две игры с Челси подряд — сделали свое дело. Ливерпуль был не в своей тарелке не показал яркого футбола. В то время как неаполитанцы после поражения от Ювентуса решили отыграться на англичанах. Результат 1: в пользу Наполи.

Бавария — Аякс.Мюнхенцы в кризисе, те кто следил за этой игрой онлайн наверняка это заметили. Бавария не показал внятных действий в обороне. Привыкшие играть через контроль на поле Баварцы не могли угнаться за неудержимым Аяксом. Как результат — клуб из Голландии “перестрелял немцев”. С такой игрой ничья — выглядит как удачной результат. Еще год назад для болельщиков это все выглядело бы как страшный сон.

ЦСКА — Реал

Но главная новость пришла оттуда, откуда ее не ждали — из Москвы, где столичный ЦСКА сумел одолеть мадридский Реал. Да, сливочные в кризисе и не могут найти свою игру, но таких соперников они должны переигрывать на классе. Должны, но не переиграли.

Пропустив в самом начале матча обидный гол из-за ошибки Тони Крооса, сливочные смогли перехватить инициативу в матче, но реализовать свое давление у них не было возможности. Армейцы играли как никогда слаженно, не допуская критических в обороне. Результатом этого стала закономерная победа армейцев с минимальным счетом. Однако не обошлось и без горькой пилюли — на последних минутах добавленного времени был удален Игорь Акинфеев за неспортивное поведение. Вратарь армейцев пропустит следующую игру с Ромой, которая состоится 23 октября.

Джерело - Чемпіон.

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