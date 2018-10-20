Епічний автогол від росіянина у фіналі юнацьких Олімпійських ігор. ВІДЕО

У фіналі юнацьких Олімпійських ігор з футзалу російський гравець оформив досить потужний автогол.

На початку першої половини гри росіянин під пресингом вирішив вибити м'яч подалі, але замість цього сильним ударом вразив свої ворота.

Brazil take the early lead on a Russian own-goal in the men's #Futsal final.



See the game live: 👉 https://t.co/vfUYIV4Qc8 pic.twitter.com/PDrAmYnLP8 — Olympic Channel (@olympicchannel) October 18, 2018

У підсумку росіяни програли 4:1, що порадувало місцеву публіку.

Нагадаємо: Герої юнацької Олімпіади: хто здобував медалі в українську скарбничку.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua