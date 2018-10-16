14 років тому відбулася заміна, яка переписала історію футболу. ВІДЕО

16 жовтня 2004-го року Барселона в каталонському дербі здобула мінімальну перемогу над Еспаьйолом.

Крім перемоги синьо-гранатових у тому матчі сталася подія, яка започаткувала народження нової футбольної легенди. Ліонель Мессі вийшов на заміну, поле покинув Деку. У тому матчі аргентинець результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, що екс-футболіст ПСЖ став мером африканського міста.

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Джерело - Чемпіон.

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