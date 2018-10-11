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Україна зіграла внічию з Італією
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Чорній здобула друге золото Юнацьких олімпійський ігор
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Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО Максим Буйдин
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Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО
Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:28 3250
Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1. ВІДЕО
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Ерік Абідаль

Екс-захисник Барселони Ерік Абідаль здобув свою найбільшу перемогу не на футбольному полі. Француз два рази переміг ракове захворювання.

Ми вирішили нагадати вам, як фанати зустрічали того, хто створив диво.

Нагадаємо, що Абідаль залишився працювати в структурі каталонців технічним директором.

Раніше повідомлялося, що захисник Спортінга врятував життя голкіперу на футбольному полі.

Джерело - Чемпіон.

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