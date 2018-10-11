Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО

Екс-захисник Барселони Ерік Абідаль здобув свою найбільшу перемогу не на футбольному полі. Француз два рази переміг ракове захворювання.

Ми вирішили нагадати вам, як фанати зустрічали того, хто створив диво.

Нагадаємо, що Абідаль залишився працювати в структурі каталонців технічним директором.

Раніше повідомлялося, що захисник Спортінга врятував життя голкіперу на футбольному полі.

Джерело - Чемпіон.

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