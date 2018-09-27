Фантастичний гол з центра поля, якому позаздрить Бекхем. ВІДЕО

Шведський нападник Естерсунда Діно Ісламович забив феноменальний гол з центра поля.
Читайте також: Барселона зазнала першої поразки в сезоні. ВІДЕО
На 49-й хвилині матчу швецької першості Естерсунд - Броммапойкарна, форвард господарів застав зненацька кіпера гостей Петрича.
Зазначимо, що гра закінчилася з рахунком 3:1, а Ісламович оформив хет-трик.
Нагадаємо, що 27 вересня святкує день народження легендарний Франческо Тотті.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua