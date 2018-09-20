Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО

1 тур групового етапу Ліги Чемпіонів запам'ятався великою кількістю забитих м'ячів, неочікуваними результатами, а також окремими цікавими епізодами.

Чемпіон зібрав для вас Топ-5 найцікавіших моментів минулого туру ЛЧ.

5. Уболівальники Црвени Звезди як слід підготувалися до приїзду Наполі. Можливо саме це і вплинуло на результат - бойова нічия 0:0.

4. У матчі між Баварією та Бенфікою Хамес показав як вдало можна комбінувати латиноамериканську техніку з європейською жорсткістю. Результат матчу 0:2 на користь німців.

3. Коли зустрів на своєму шляху захисника не з чемпіонату Франції: Мілнер проти Неймара. Ліверпуль - ПСЖ 3:2.

2. У тому ж поєдинку над Неймаром встиг познущатися Мане.

1. Червона Роналду: що саме хотів показати португалець :) Навіть у меншості дубль П'яніча приніс перемогу туринцям 2:0.

Нагадаємо, що шикарним голом відзначився Ліонель Мессі.

Джерело - Чемпіон.

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