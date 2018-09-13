Російський плавець викликав на дуель главу Росгвардії. ВІДЕО

Бронзовий призер чемпіонату світу з плавання в категорії Мастерс, дворазовий рекордсмен Росії в категорії Мастерс Віктор Солдатов звернувся до глави Росгвардіі Віктора Золотова та запросив його на плавальну дуель.

Відеозвернення з'явилося на сторінці у Facebook самого спортсмена.

Раніше Золотов записав відеозвернення, у якому викликав на поєдинок екс-кандидата на пост мера Москви Алєксєя Навального, таким чином відреагувавши на розслідування ФБК, присвячене Росгвардіі.

Солдатов закликав Золотова змагатися з Навальним у дебатах.

"Я хочу тобі показати, як ти будеш виглядати на моєму фоні в басейні. Ти будеш виглядати як кілька в томаті! Ти будеш як оселедець під шубою на моєму фоні! Я тебе оброблю, як справжній кит-убивця, як дельфін, як хто завгодно. При своїх хлопцях", - сказав Віктор.

Нагадаємо, що дружина гравця Динамо хизувалася волоссям, а продемонструвала груди.

Раніше Світоліна знялася для відомого журналу. ФОТО

Джерело - Facebook Віктора Солдатова.

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