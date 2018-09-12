Світоліна відсвяткувала день народження в Маямі та подякувала за привітання. ФОТО

12 вересня виповнилося 24 роки першій ракетці України Еліні Світоліній.
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Тенісистка зустріла схід сонця в Маямі, подякувавши вболівальників за привітання.
"Cхід сонця, день народження, дякую за привітання", написала Еліна в своєму Instagram.
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Нагадаємо, що напередоні Світоліна знялася для відомого глянця.
Джерело - Instagram.
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