Відоме спортивне агентство склало рейтинг найпопулярніших українських спортсменів. ФОТО

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Василь Ломаченко

Боксер Василь Ломаченко займає перше місце в рейтингу найбільш популярних українських спортсменів у соціальній мережі Instagram. Кількість його фоловерів сягає 1 041 738.

Даний рейтинг з'явивися на сторінці Instagram агентства спортивного маркетингу AREDI.

Зі значним відставанням, на другій та третій позиціях розмістилися футболісти Олександр Зінченко та Євген Коноплянка.

 
 
 
 
 
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🔥🔝🔟 Ukrainian athletes in Instagram 🇺🇦 . . . #top #top10 #topathletes #sport #sportsmarketing #smm #instagram #social #socialmedia #athletes #ukraine #ukrainesport #ukraineathletes #AREDI

Публикация от AREDI agency™ (@aredi.agency)

Нагадаємо, що українець хоче виступати під прапором терористичної організації.

Раніше повідомлялося, що дев'ять українських боксерів потрапили у рейтинг WBC.

Джерело - Instagram AREDI.

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