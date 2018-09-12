Відоме спортивне агентство склало рейтинг найпопулярніших українських спортсменів. ФОТО

Боксер Василь Ломаченко займає перше місце в рейтингу найбільш популярних українських спортсменів у соціальній мережі Instagram. Кількість його фоловерів сягає 1 041 738.

Даний рейтинг з'явивися на сторінці Instagram агентства спортивного маркетингу AREDI.

Зі значним відставанням, на другій та третій позиціях розмістилися футболісти Олександр Зінченко та Євген Коноплянка.

Нагадаємо, що українець хоче виступати під прапором терористичної організації.

Раніше повідомлялося, що дев'ять українських боксерів потрапили у рейтинг WBC.

Джерело - Instagram AREDI.

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