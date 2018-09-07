Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко на останній хвлині приніс перемогу збірній над чехами.

Тріумф українців визвав купу неймовірних емоцій у вболівальників, що підтверджує любительське відео нижче.

Нагадаємо, що Павелко посприяв визволенню арештованих українських фанатів у Чехії.

Раніше повідомлялося, що Шевченко відвойовував українських уболівальників у поліції.

Джерело - Чемпіон.

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