Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко на останній хвлині приніс перемогу збірній над чехами.
Тріумф українців визвав купу неймовірних емоцій у вболівальників, що підтверджує любительське відео нижче.
Нагадаємо, що Павелко посприяв визволенню арештованих українських фанатів у Чехії.
Раніше повідомлялося, що Шевченко відвойовував українських уболівальників у поліції.
Джерело - Чемпіон.
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