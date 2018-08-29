Выбор футбольной формы - советы интернет-магазина спортивной одежды Zeus

Игрой в футбол увлечены многие люди и занятия этим видом спорта проходят в любую погоду, а потому так важно иметь под рукой качественную экипировку.

Если вы желаете, чтобы игра приносила максимальное удовольствие и была успешной, приобретайте футбольную экипировку в проверенных магазинах.

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Важные моменты выбора формы

Первый и самый важный момент в футбольной экипировке – это материал, из которого она сделана. Оптимальный и безопасный вариант – это высокотехнологичный полиэстер.

Плюсов у этой ткани огромное количество, а именно:

- ткань обладает водоотталкивающими свойствами;

- прекрасно регулирует теплоотдачу;

- отличается легкостью;

- прекрасно стирается и длительное время не теряет качество и прочность.

На выбор формы будут влиять и погодные условия, к которым необходимо быть готовым.

Например, летом актуально подбирать комплекты, состоящие из футболки, шорт, гольфов, а зимой нужны брюки, джемпер и дополнительные теплые аксессуары.

Одежда с защитными вставками актуальна, если игра в футбол проходит на жестком поле.

Удобные футболки и манишки

Подобрать футболку не составит огромного труда, главное, точно знать свой размер. Если размер выбран верно, то футболка будет сидеть комфортно и не будет стеснять движений.

Манишка предназначена для того чтобы можно было отличать игроков друг от друга. Эта яркая вещь выполняется из дышащей ткани, а именно, полиэстера.

Комфортные шорты

Несомненно, шорты для футбольного игрока – важный предмет одежды. В шортах очень удобно играть не только на просторных площадках, но и в закрытых игровых помещениях.

Если вы правильно подобрали размер, шорты не будут давить и не помешают забить ответственный гол.

Производители используют для изготовления шортов дышащие ткани, а также оснащают их дополнительными сетчатыми вставками. Благодаря таким вставкам игроку во время активных движений обеспечивается максимальная вентиляция.

Брюки для игроков в футбол

Изделие может иметь прямой или зауженный пошив. Очень комфортны и востребованы модели с утягивающим шнурком, что позволяет игроку регулировать степень утяжки брюк. Верхняя часть изделия должна быть пошита из полиэстера, который гарантирует отличную вентиляцию.

Эластичные и прочные гетры

Эта часть экипировки непременно должна быть прочной и качественной, чтобы гарантировать комфорт и выдерживать большие нагрузки во время физической активности игрока. Прочные гетры изготавливаются из синтетических материалов, которые отталкивают влагу.

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Консультанты оперативно примут заказ, а изделия будут высланы по указанному адресу в сжатые сроки. Долговечная и надежная футбольная экипировка позволит достичь отличных результатов в игре и ощущать себя уверенно на игровом поле.

Джерело - Чемпіон.

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