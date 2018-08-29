Мій профіль

Динамо вилетіло із Ліги чемпіонів

Вчора 23:50 952
Яскраві емоції матчу Динамо - Аякс. ФОТО
Сьогодні 01:54 72
ЛЧ. Динамо - Аякс 0:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:47 41826
Супряга дебютує в основі Динамо. Склади команд на матч ЛЧ. ФОТО
Вчора 21:17 1388
Цуренко без особливих проблем пройшла у наступне коло US Open
Вчора 19:41 725
Остання українка розпочинає свій шлях на US Open
Вчора 14:45 948
ЛЧ. Динамо - Аякс: анонс і прогноз матчу
Вчора 08:35 1702
Блоги
Выбор футбольной формы - советы интернет-магазина спортивной одежды Zeus
Выбор футбольной формы - советы интернет-магазина спортивной одежды Zeus Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:43 123
10 причин бігти забіг Полтавська ніч-2018
10 причин бігти забіг Полтавська ніч-2018 Валерій Ручка
Вчора 15:01 301
Ломаченки дуркують: як сім'я чемпіона спробувала себе в ролі рок-виконавців. ВІДЕО
Ломаченки дуркують: як сім'я чемпіона спробувала себе в ролі рок-виконавців. ВІДЕО Максим Буйдин
27.08.2018 15:09 995 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:54 Футбол Яскраві емоції матчу Динамо - Аякс. ФОТО 72
00:43 Футбол Выбор футбольной формы - советы интернет-магазина спортивной одежды Zeus 123
28 Серпня 2018
23:50 Футбол Динамо вилетіло із Ліги чемпіонів 952
23:47 Футбол ЛЧ. Динамо - Аякс 0:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 41826
23:42 Футбол Як Аякс не реалізував пенальті у матчі проти Динамо у ЛЧ. ВІДЕО 866
23:35 Футбол Фанат Динамо вдарив стільцем стюарда. ВІДЕО 612
23:10 Футбол Роналду звернувся до уболівальників 587
22:50 Футбол Ворскла підсилилась гравцем Динамо 388
22:33 Футбол Моурінью жорстко відповів Венгеру 568
22:15 Теніс Як Цуренко проходила в друге коло US Open. ВІДЕО 211
21:40 Футбол У Києві сталася жорстока бійка з пострілами між фанатами Динамо та Аякса. ВІДЕО 1035
21:17 Футбол Супряга дебютує в основі Динамо. Склади команд на матч ЛЧ. ФОТО 1388
21:00 Футбол Ярмоленко вийде в стартовому складі Вест Гема на матч кубка Ліги. ФОТО 493
20:50 Футбол Керівництво Манчестер Юнайтед визначилися з долею Моурінью 866
20:25 Футбол Гвардіолу не запросили на Форум елітних тренерів Європи. Фонсека в списку запрошених 318
20:01 Футбол Динамо-Аякс: команди визначились з формою на гру 2621
19:41 Теніс Цуренко без особливих проблем пройшла у наступне коло US Open 725
19:28 Футбол Форвард Динамо не зіграє в матчі з Аяксом 890
19:05 Футбол Легенда Аякса розповів, що він думає про матч з Динамо 678
18:49 Футбол Погба: Ми навіть не зрозуміли, що сталось 781 3
18:31 Теніс Світоліна відмовилась давати інтерв'ю російському журналісту 1463
18:05 Футбол Коноплянка повернувся до тренувань в загальній групі Шальке 236
17:48 Футбол Світлини м'яча Ліги націй обурили росіян. ФОТО 1358
17:30 Баскетбол Михайлюк: Я патріот і завжди мріяв зіграти за збірну 425
17:03 Футбол Визначили найкращий гол минулого сезону за версією УЄФА. ВІДЕО 4356

Выбор футбольной формы - советы интернет-магазина спортивной одежды Zeus

Сьогодні 00:43 Андрій Твердохліб 123 0
Выбор футбольной формы - советы интернет-магазина спортивной одежды Zeus

Игрой в футбол увлечены многие люди и занятия этим видом спорта проходят в любую погоду, а потому так важно иметь под рукой качественную экипировку.

 Если вы желаете, чтобы игра приносила максимальное удовольствие и была успешной, приобретайте футбольную экипировку в проверенных магазинах.

Наш интернет-магазин предлагает широкий выбор формы на любой вкус по доступным ценам. Заказать спортивную форму можно онлайн и для этого не нужно выходить из дома.

Важные моменты выбора формы

Первый и самый важный момент в футбольной экипировке – это материал, из которого она сделана. Оптимальный и безопасный вариант – это высокотехнологичный полиэстер.

Плюсов у этой ткани огромное количество, а именно:

- ткань обладает водоотталкивающими свойствами;

- прекрасно регулирует теплоотдачу;

- отличается легкостью;

- прекрасно стирается и длительное время не теряет качество и прочность.

На выбор формы будут влиять и погодные условия, к которым необходимо быть готовым.

Например, летом актуально подбирать комплекты, состоящие из футболки, шорт, гольфов, а зимой нужны брюки, джемпер и дополнительные теплые аксессуары.

Одежда с защитными вставками актуальна, если игра в футбол проходит на жестком поле.

Удобные футболки и манишки

Подобрать футболку не составит огромного труда, главное, точно знать свой размер. Если размер выбран верно, то футболка будет сидеть комфортно и не будет стеснять движений.

Манишка предназначена для того чтобы  можно было отличать игроков друг от друга. Эта яркая вещь выполняется из дышащей ткани, а именно, полиэстера.

Комфортные шорты

Несомненно, шорты для футбольного игрока – важный предмет одежды. В шортах очень удобно играть не только на просторных площадках, но и в закрытых игровых помещениях.

Если вы правильно подобрали размер, шорты не будут давить и не помешают забить ответственный гол.

Производители используют для изготовления шортов дышащие ткани, а также оснащают их дополнительными сетчатыми вставками. Благодаря таким вставкам игроку во время активных движений обеспечивается максимальная вентиляция.

Брюки для игроков в футбол

Изделие может иметь прямой или зауженный пошив. Очень комфортны и востребованы модели с утягивающим шнурком, что позволяет игроку регулировать степень утяжки брюк. Верхняя часть изделия должна быть пошита из полиэстера, который гарантирует отличную вентиляцию.

Эластичные и прочные гетры

Эта часть экипировки непременно должна быть прочной и качественной, чтобы гарантировать комфорт и выдерживать большие нагрузки во время физической активности игрока. Прочные гетры изготавливаются из синтетических материалов, которые отталкивают влагу.

Заказать качественную форму для игры в футбол можно в нашем интернет-магазине: https://zeussport.com.ua/ .

Консультанты  оперативно примут заказ, а изделия будут высланы по указанному адресу в сжатые сроки. Долговечная и надежная футбольная экипировка позволит достичь отличных результатов в игре и ощущать себя уверенно на игровом поле.

 

 

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()