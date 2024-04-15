Олімпійська чемпіонка з біатлону народила першу дитину

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонка Олімпійських ігор-2022 з біатлону Денніз Германн-Вік народила доньку.
Про це 35-річна німецька біатлоністка повідомила у своєму Instagram.
«Джонна, ти кульмінація всього, на що ми з нетерпінням чекали. 09.04.24 наша любов стала життям, і на світ з’явилася наша маленька донечка Джонна. Ми з нетерпінням чекаємо на хаотично прекрасний, захоплюючий, новий і повноцінний час разом», — написала Денніз.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Батько Джонни — лижний гонщик Томас Вік. Зазначимо, що новоспечені батьки вже не є чинними спортсменами.