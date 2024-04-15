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07.04.2024 07:40 1084

Олімпійська чемпіонка з біатлону народила першу дитину

Сьогодні 09:41 123 0
#Деніз Германн

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка Олімпійських ігор-2022 з біатлону Денніз Германн-Вік народила доньку. 

Про це 35-річна німецька біатлоністка повідомила у своєму Instagram. 

«Джонна, ти кульмінація всього, на що ми з нетерпінням чекали. 09.04.24 наша любов стала життям, і на світ з’явилася наша маленька донечка Джонна. Ми з нетерпінням чекаємо на хаотично прекрасний, захоплюючий, новий і повноцінний час разом», — написала Денніз. 

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Публикация от Denise Herrmann-Wick (@denise.herrmann)

Батько Джонни — лижний гонщик Томас Вік. Зазначимо, що новоспечені батьки вже не є чинними спортсменами. 

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