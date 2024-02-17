Джерело - Чемпіон.

Після жіночої естафети Доротея Вірер, як і обіцяла, оголосила про свої плани на майбутнє. Принаймні, на найближче. Остаточне рішення щодо кар’єри планує оголосити трохи згодом.

— Доро, отож Ви казали про заяву два дні тому щодо своєї кар’єри, тож поділіться, що вирішили…

— Завтра буде мас-старт – моя остання гонка цього сезону, я не поїду на етапи Кубка світу до Осло, Штатів та Канади. Упродовж наступних тижнів я вирішу, що робитиму далі. Наразі у мене є новий проєкт і я дуже радію з цього – я поїду цього літа на Літні Олімпійські Ігри у Парижі. Буду спілкуватися з атлетами-олімпійцями під час Ігор, братиму інтерв’ю – працюватиму для "Євроспорту" та "Діскавері". І це буде новий цікавий досвід!

— Отож, це завершення сезону, але не кар’єри, чи не так?

— Ні, я вирішу упродовж наступних тижнів щодо кар’єри.

— Отож, це може бути певна пауза у кар’єрі, не остаточне прощання?

— Мені зараз треба трохи відпочити (сміється. - ред.)

— Потрібні канікули, як ви казали…

— Саме так! А тоді я поміркую й вирішу…

— У ситуації, коли ви берете паузу, лідером команди залишається Ліза Вітоцці, для якої це дуже успішний чемпіонат світу. Якої думки Ви про прогрес Лізи, про її однозначний прогрес у результатах?

— Ми усі дуже щасливі, бо це дуже важливо для Італії – здобувати медалі. На початку мундіалю ми були засмучені після змішаної естафети та спринту й почали жартувати, що жіночі змагання – це чемпіонат Франції, а чоловічий – Норвегії (сміється. - ред.). Але, нарешті, ми здобули "золото" і я бачу, що тренери та сервісмени дуже задоволені.

— Ліза – гарний новий лідер для команди?

— Звичайно. У неї дуже гарний сезон, особливо після двох попередніх, які були відверто не найкращими. Я вважаю, що це добре, коли у команді є хтось, хто робить добрі результати для Італії, тому що, якщо у вас немає високих результатів для нації – це не дуже добре для командного духу й для біатлонної спільноти в Італії загалом. Тож ми завжди потребуємо когось, хто робить результат, виграє гонки й здобуває медалі.

— Що ж, побачимося тепер на Літній Олімпіаді у Парижі, чи ви знаєте, які види спорту висвітлюватимете?

— Усі!

— О, це непросто, бажаю Вам успіху у новій кар’єрі, Колего! До зустрічі!

— Дякую, побачимося у Парижі!

Олександр Гливинський, для Чемпіона