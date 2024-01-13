Крістіансен виграв спринт у Рупольдінгу, Насико - 39

Найкращим серед українців став Денис Насико

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Ветле-С'ястад Крістіансен виграв спринт на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу.

Найкращим серед українців став Денис Насико, який став фінішував з 39-м показником.

Кубок світу з біатлону

Рупольдинг, 5 етап

Спринт, жінки

13 січня

1. Ветле-С'ястад Крістіансен (0+0) 22:27,2

2. Томмазо Джакомел (1+0) +16,9

3. Тар'єй Бьо (0+0) +20,1

...

39. Денис Насико (0+0) +1:39,1

41. Тарас Лесюк (0+1) +1:41,9

53. Віталій Мандзин (0+2) +1:54,7

59. Артем Тищенко (0+1) +2:01,7

70. Антон Дудченко (2+0) +2:16,9

Нагадаємо, Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу.

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