Жіноча збірна України фінішувала 10-ою в естафеті на етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 грудня, на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені збірна України посіла 10-е місце у жіночій естафеті.

Збірна України у цій гонці виступала у такому складі: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко. Петренко піднімала команду на 7-е місце, але Дмитренко цей етап пробігла слабше і українці фінішували на 10-му місці.

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії. Шведки та француженки фінішували відповідно на другому та третьому місцях у жіночій естафеті.

Кубок світу 2022/23

Гохфільцен (Австрія)

Жінки, Естафета

10 грудня

1. Норвегія (0+6) 1:07:39,0

2. Швеція (0+10) +31,6

3. Франція (1+8) +1:01,5

4. Італія (0+5) +1:14,7

5. Німеччина (0+7) +1:22,9

6. Австрія (0+10) +2:20,1

...

10. Україна (0+10) +3:06,4

Раніше чоловіча збірна України на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені фінішувала п’ятою в естафеті.