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Жіноча збірна України фінішувала 10-ою в естафеті на етапі Кубка світу

Сьогодні 16:26 81 0
Жіноча збірна України фінішувала 10-ою в естафеті на етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 грудня, на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені збірна України посіла 10-е місце у жіночій естафеті.

Збірна України у цій гонці виступала у такому складі: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко. Петренко піднімала команду на 7-е місце, але Дмитренко цей етап пробігла слабше і українці фінішували на 10-му місці.

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії. Шведки та француженки фінішували відповідно на другому та третьому місцях у жіночій естафеті.

Кубок світу 2022/23
Гохфільцен (Австрія)
Жінки, Естафета
10 грудня
  • 1. Норвегія (0+6) 1:07:39,0
  • 2. Швеція (0+10) +31,6
  • 3. Франція (1+8) +1:01,5
  • 4. Італія (0+5) +1:14,7
  • 5. Німеччина (0+7) +1:22,9
  • 6. Австрія (0+10) +2:20,1
  • ...
  • 10. Україна (0+10) +3:06,4

Раніше чоловіча збірна України на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені фінішувала п’ятою в естафеті.

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