Прима - передостанній на массарті Кубку світу в Анессі

Прима був єдиним представником України у цій гонці

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 грудня, відбувся масстарт на третьому етапі Кубка світу з біатлону в Ансі.

Подіум завоювали норвезькі біатлоністи. Перемогу здобув Йоганнес Дале. Срібло та бронза в Стурли Легрейда та Йоганнеса Бо відповідно.

Артем Прима був єдиним представником України у цій гонці. Українець з 6 промахами фінішував передостаннім - 29.

Кубок світу 2022/23

Анессі, Франція

Чоловіки, Масстарт

18 грудня