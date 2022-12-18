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Прима - передостанній на массарті Кубку світу в Анессі

Сьогодні 14:18 134 0
Прима був єдиним представником України у цій гонці
Прима - передостанній на массарті Кубку світу в Анессі
#Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 грудня, відбувся масстарт на третьому етапі Кубка світу з біатлону в Ансі.

Подіум завоювали норвезькі біатлоністи. Перемогу здобув Йоганнес Дале. Срібло та бронза в Стурли Легрейда та Йоганнеса Бо відповідно.

Артем Прима був єдиним представником України у цій гонці. Українець з 6 промахами фінішував передостаннім - 29.

Кубок світу 2022/23
Анессі, Франція
Чоловіки, Масстарт
18 грудня
1. Йоханнес Дале (0+0+2+0)  35:02,2
2. Стурла Легрейд (0+0+1+1)  +0,3
3. Йоганнес Бо (0+0+1+2)  +10,6
...
29.  Артем Прима (1+1+1+3)  +3:12,2
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