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Санітра: Хочу завершити свою тренерську кар'єру на Олімпійських Іграх-2026

Сьогодні 19:25 245 0
Фахівець - про свою тренерську кар'єру
Санітра: Хочу завершити свою тренерську кар'єру на Олімпійських Іграх-2026
#Юрай Санітра

Джерело - biathlon.com.ua.

Наставник чоловічої збірної України Юрай Санітра з командою готовий працювати до 2026 року.

Про це заявив сам фахівець.

"Що у команди далі за планом? Наразі я не готую плани на довгий час. На сьогодні ми маємо такий план: хочемо реалізувати до кінця програму цього збору в Оберхофі. Потім поїдемо додому на деякий час, і якщо буде все гаразд, і якщо дозволить ситуація, на початку серпня плануємо виїхати закордон на збір, після якого відразу ж поїдемо на літній чемпіонат світу.

Чи я налаштований працювати з командою до Олімпійських Ігор-2026? Якщо зі здоров'ям усе буде гаразд, то ясно, що я готовий працювати до 2026 року, бо маю таку мету. В Антгольці на чемпіонаті світу 1995 року я розпочинав свою тренерську кар'єру, як тренер жіночої словацької команди, і там же хочу закінчити свою тренерську кар'єру вже на Олімпійських Іграх-2026", - сказав Санітра.

Перший міжнародний старт команда проведе за місяць у Рупольдингу, де з 24 по 28 серпня пройде чемпіонат світу з літнього біатлону.

Раніше Юрай Санітра пояснив чому не міг залишити український біатлон.

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