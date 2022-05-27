Підручний: Не хочеться бути м'ясом в армії

Капітан збірної України з біатлону розповів про можливість воювати на передовій

Кожен громадянин України має бути максимально корисним на своїй ділянці фронту.

Про це заявив капітан збірної України з біатлону Дмитро Підтручний.

"В армії я швидко зрозумів, що майже нічого не вмію. Не хочеться бути м'ясом. Напевно, воювати мають компетентні люди. Така сама реакція була у моїх друзів - величезне бажання піти на передову. Але потім починаєш питати, чим реально можна допомогти. Це ж не просто взяв автомат і почав курити на всі боки".

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"Так що кожен має бути максимально корисним на своїй ділянці. Нехай це й незрівнянно зі службою на фронті, але робота в тилу, волонтерство також важливі", - сказав Підручний.

Нагадаємо, МОК офіційно позбавив росію срібної медалі Олімпіади-2014 у жіночій естафеті.