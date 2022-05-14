Седнєв: На спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога

Українські спортсмени мають тренуватися, мають бути захищені, щоб тренуватися, щоб представляти нашу країну на міжнародному рівні, щоб підіймався прапор.

Про це заявив тренер збірної України з біатлону Сергій Седнєв.

"Спорт має об’єднувати, і спортсмени мають тренуватися, мають бути захищені, щоб тренуватися, щоб представляти нашу країну на міжнародному рівні, щоб підіймався прапор.

Я впевнений, що на спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога. Дай Боже, щоб наші діти, які зараз тут знаходяться, щоб вони були в безпеці, і швидше наступив мир", - зазначив Седнєв.