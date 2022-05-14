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Седнєв: На спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога

Сьогодні 21:10 30 0
Тренер збірної України - про роль спорту в умовах війни
Седнєв: На спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога
#Сергій Седнєв

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени мають тренуватися, мають бути захищені, щоб тренуватися, щоб представляти нашу країну на міжнародному рівні, щоб підіймався прапор.

Про це заявив тренер збірної України з біатлону Сергій Седнєв.

"Спорт має об’єднувати, і спортсмени мають тренуватися, мають бути захищені, щоб тренуватися, щоб представляти нашу країну на міжнародному рівні, щоб підіймався прапор.

Я впевнений, що на спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога. Дай Боже, щоб наші діти, які зараз тут знаходяться, щоб вони були в безпеці, і швидше наступив мир", - зазначив Седнєв.

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