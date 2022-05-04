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Кравченко назвав тренерський штаб збірної України

Сьогодні 18:11 280 0
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Кравченко назвав тренерський штаб збірної України
#Олександр Кравченко

Джерело - suspilne.media.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко визначився зі своїми асистентами.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Суспільне Спорт.

"Рішення приймалось колегіально щодо тренерського складу. З Олександром Біланенком ми давно працювали, із Олегом Меркушиним ще треба буде говорити щодо його роботи, чим він буде займатись. Ми з ним спілкувались уже і вирішили, що він піде до команди "Б", аби в нас був тісний зв’язок між командою "А" та "Б", спрямування роботи ми з ним теж визначили. Навіть, якщо буде така можливість, будемо разом роботи збори, аби бачити один одного, спортсменів, рівень підготовки кожного з них", - розповів Кравченко.

Нагадаємо, збірна України призначила нового головного тренера.

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