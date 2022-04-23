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Підручний: Зараз у більшості випадків рішення приймаються одноосібно, що почало шкодити біатлону

Сьогодні 14:11 199 0
Підручний: Зараз у більшості випадків рішення приймаються одноосібно, що почало шкодити біатлону
#Дмитро Підручний

Джерело - Tribuna.com.

Президент федерації біатлону України є обличчям організації та затверджує ключові рішення.

Про це заявив біатлоніст Дмитро Підручний.

"Моє розуміння, яким хочу бачити український біатлон? Чіткими планами я зараз ділитися не буду. Програма розвитку біатлону не пишеться за одну ніч. Це робота цілої команди, яку я зараз збираю. Вже є певні люди, які готові допомагати і розвивати наш вид спорту. Прізвищ без їхньої згоди я також називати поки не буду.

Федерація повинна працювати, як команда. Рішення має приймати не одна людина, а колегіально. Президент ФБУ - обличчя організації і той, хто затверджує ключові рішення. Федерацію можна порівняти з парламентсько-президентською республікою, де парламент приймає закони, а президент має право підписати чи ветувати. Ми теж так маємо працювати, але зараз так не відбувається.

Зараз у більшості випадків рішення приймаються одноосібно, що почало шкодити біатлону. Я неодноразово спілкувався з тренерами, які говорили: "Таке враження, що просто не існуємо для федерації". Думаю, будь-який кандидат, який прийме рішення балотуватися на посаду президента ФБУ, повинен розробити дорожню карту розвитку біатлону в Україні. Тільки таким шляхом ми зможемо відновити роботу в регіонах, залучити нових спортсменів та молодь до занять біатлоном", - зазначив Підручний.

Раніше Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ.

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