Головне
Українські спортсмени завершили виступи на Іграх нескорених
Сьогодні 08:08 272
Арсенал переміг Манчестер Юнайтед. Результати 34 туру АПЛ
Сьогодні 16:25 49
Підручний: Велика заслуга Бринзака в тому, що я став чемпіоном світу
Сьогодні 12:11 251
Ф'юрі підтвердив, що готовий завершити кар'єру
Сьогодні 11:25 377
Циганик: Шанси побачити Ракицького у збірній дорівнюють нулю
Сьогодні 11:11 290
Зозуля допоміг відправити в Україну два броньованих авто для ЗСУ
Вчора 20:11 386
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 15:33 48164
Григорія Суркіса було затримано на кордоні України
Вчора 13:18 1511
Цуренко: Боюсь дізнатися, скільки російських тенісисток підтримують війну
Вчора 12:55 354
Стаховський: Рішення піти у ТрО - це спокутування гріхів за 2014 рік
Вчора 09:55 576
Прямі трансляції

Підручний: Слова Бринзака про те, що він готовий передати комусь владу є некоректними

Сьогодні 13:25 219 0
Підручний: Слова Бринзака про те, що він готовий передати комусь владу є некоректними
#Дмитро Підручний

Джерело - Tribuna.com.

Обов’язок Володимира Бринзака як президента ФБУ організувати демократичні вибори.

Про це заявив біатлоніст Дмитро Підручний.

"Підкреслю, що я вирішив спробувати висунути свою кандидатуру буквально кілька днів тому. Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ - це не чиясь власність, а громадська організація. Якщо якась обласна федерація хоче висунути умовного Підручного чи будь-якого іншого кандидата, то вона має на це право.

Всі ці слова Володимира Михайловича про те, що він готовий передати комусь владу є некоректними. На мою думку його обов’язок як президента організувати демократичні вибори, а кого виберуть представники регіонів, то це вже інше питання. Я сподіваюся, що все ж таки це відбудеться згідно із статутом федерації і чинним законодавством. І буде не один бажаючий взяти участь у цих виборах, щоб змінювати біатлон на краще", - зазначив Підручний.

Раніше Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка - Фамалікан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Фамалікан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 3346
Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4626
Один із власників Чорноморця фінансував "ДНР"? ВІДЕО Один із власників Чорноморця фінансував "ДНР"? ВІДЕО 2452
Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4963
Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4631
Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3638
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21823 4
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17070
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 37445 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71878 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2929 2
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11853