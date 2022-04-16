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Прима: Я контрактник ЗСУ, тож розумів, що у випадку війни я маю захищати нашу країну

Сьогодні 16:40 191 0
Прима: Я контрактник ЗСУ, тож розумів, що у випадку війни я маю захищати нашу країну
#Артем Прима

Джерело - kamp-sport.com.

Український біатлоніст Артем Прима прокоментував вторгнення РФ в Україну.

"24 лютого ми рано-вранці з ще кількома спортсменами виїжджали з Чернігова до Києва. Мали заплановану зустріч по Міністерству оборони, де мали бути присутніми міністр та все керівництво ЗСУ. Мали заплановану зустріч на 7:00. 

Але, як ви розумієте, її не було. На пів дороги мені зателефонували знайомі, що почалася війна, йде наступ, відбуваються вибухи. Зателефонував керівництву, вони все підтвердили й ми повернулися до Чернігова. Доїхали до Козельця (65 кілометрів від Чернігова) і поверталися.

Чи спілкувалися в перший день війни з представниками федерації? Можливо, отримували від них якусь інструкцію стосовно рекомендованих дій? У цьому не було потреби. Не міг повірити та усвідомити, що таке можливо в ХХІ столітті. Було не до того, були інші думки в голові та дії. Розуміли, що будуть і бомбардування, і все інше.

Почали облаштовувати з рідними яке-не-яке бомбосховище, яким на той момент був наш погріб. Часу на дзвінки та розмови не було.

Я контрактник Збройних сил України, тож розумів, що у випадку війни я маю захищати нашу країну, як і всі інші, що на контракті в ЗСУ. Не важливо, спортсмен ти чи ні. Прекрасно це розумів і чекав на дзвінок від керівництва коли прибути в частину.

Я пробув вдома 4 чи 5 днів, ви знаєте, що Чернігів сильно постраждав від обстрілів. Під час тривог ховалися в погребі з сім’єю, батьками.  

Інші біатлоністи, навіть з менш гарячих областей, мабуть, теж чекали на дзвінок, адже багато на контракті в ЗСУ, Національній гвардії.

Напевно, але говорити за когось я не можу. Можу розуміти закони України та дії під час воєнного стану, коли чоловіки призовного віку, в першу чергу контрактники та військовозобов’язані йдуть до військкоматів чи інших пунктів збору та готуються захищати свою країну", - сказав Прима.

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