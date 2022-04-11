Блашко: Говорити «не я накази віддавав» - не проходить

26-річна біатлоністка збірної України Дар'я Блашко, яка народилася у Білорусі, прокоментувала мовчання натуралізованих росіянок Катерини Бех та Оксани Москаленко.

"У першу чергу, мовчання не на їхню користь. Але важливо зрозуміти інше – кожен самостійно робить вибір, у кожного є голова на плечах і кожен розуміє, на які ризики він іде.

Говорити, що "я не знав" і "я не бачив", сьогодні можуть тільки люди в Маріуполі, які сидять без зв’язку, світла, без води, газу та намагаються вижити в підвалах. Вони дійсно можуть не знати, що відбувається у світі, бо їх життя змусило. Дай боже, щоб вони вижили.

Але говорити, що "я не винен", "я не брав участі", "я не бачив", "не я накази віддавав" або "я не знаю" - це не проходить у такі моменти. Думаю, що мовчання показує іншим людям, який вибір був зроблений. Кожен має право за нього відповідати", - сказала Блашко.