Лідер збірної України звернувся до захисників України

Джерело - Чемпіон.

рашистів, які ґвалтують українських дітей та жінок потрібно саджати на кіл.

Про це заявив лідер збірної України з біатлону Артем Прима.

"Добрий день, ми з України... Хочу звернутися до всіх захисників України, які захищають нашу рідну неньку, ЗСУ, тероборона. Друзі, браття, не дамо цій мерзоті більше знущатись і ґвалтувати наших дітей і жінок. Якщо орки, взяті в полон, перевірте мобільник, вони всі знущання знімають на відео".

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