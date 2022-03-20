Відбувся останній старт сезону

Джерело - Чемпіон.

На десятому етапі Кубка світу з біатлону у Голменколлені відбувся чоловічий мас-старт.

Перемогу в останній гонці сезону здобув норвежець Сіверт Гутторм Баккен. Стурла Легрейд та Емільєн Жаклен завоювали відповідно срібну та бронзову медалі.

Нагадаємо, що у чоловічому загальному заліку впевнену перемогу здобув француз Кантен Фійон-Має. Стурла Легрейд та Себастьян Самуельссон посіли відповідно друге та третє місця.

Кубок світу з біатлону-2021/22

Мас-старт. Чоловіки

20 березня

1. Сіверт Гутторм Баккен (0+0+0+0) 38:31,2

2. Стурла Легрейд (0+0+1+1) +0,5

3. Емільєн Жаклен (0+0+2+0) +13,4