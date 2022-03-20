Джерело - Чемпіон.
На десятому етапі Кубка світу з біатлону у Голменколлені відбувся чоловічий мас-старт.
Перемогу в останній гонці сезону здобув норвежець Сіверт Гутторм Баккен. Стурла Легрейд та Емільєн Жаклен завоювали відповідно срібну та бронзову медалі.
Нагадаємо, що у чоловічому загальному заліку впевнену перемогу здобув француз Кантен Фійон-Має. Стурла Легрейд та Себастьян Самуельссон посіли відповідно друге та третє місця.
Кубок світу з біатлону-2021/22
Мас-старт. Чоловіки
20 березня
1. Сіверт Гутторм Баккен (0+0+0+0) 38:31,2
2. Стурла Легрейд (0+0+1+1) +0,5
3. Емільєн Жаклен (0+0+2+0) +13,4