Джерело - Чемпіон.
В італійському Антгольці на 7-му етапі Кубку світу відбувся жіночий мас-старт.
Україну представляла Юлія Джима, яка з 5 колами штрафу фінішувала 28-ю.
Перемогу здобула італійка Доротея Вірер. За нею фінішувала представниця Білорусі Дінара Алімбекова. Трійку замкнула француженка Анаїс Шевальє.
Кубок світу
Сьомий етап, Антгольц
Мас-старт, жінки
23 січня
1. Доротея Вірер (1+1+0+0) 35:58,7
2. Дінара Алімбекова (0+0+1+0) +3,7
3. Анаїс Шевальє-Буше (1+0+0+0) +11,6
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28. Юлія Джима (1+1+1+2) +3:17,0