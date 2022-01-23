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Джима невдало виступила у мас-старті в Антгольці

Сьогодні 16:56 199 0
Українка фінішувала 28-ю
Джима невдало виступила у мас-старті в Антгольці
#Юлія Джима, #Кубок світу з біатлону, #Мас-Старт, #збірна України з біатлону

Джерело - Чемпіон.

В італійському Антгольці на 7-му етапі Кубку світу відбувся жіночий мас-старт.

Україну представляла Юлія Джима, яка з 5 колами штрафу фінішувала 28-ю.

Перемогу здобула італійка Доротея Вірер. За нею фінішувала представниця Білорусі Дінара Алімбекова. Трійку замкнула француженка Анаїс Шевальє.

Кубок світу
Сьомий етап, Антгольц
Мас-старт, жінки
23 січня
1. Доротея Вірер (1+1+0+0) 35:58,7
2. Дінара Алімбекова (0+0+1+0) +3,7
3. Анаїс Шевальє-Буше (1+0+0+0) +11,6
...
28. Юлія Джима (1+1+1+2) +3:17,0

Раніше збірна України фінішувала шостою в естафеті.

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