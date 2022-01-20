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Жіночий мас-старт: Де дивитися онлайн сьомий етап Кубку світу з біатлону

Сьогодні 19:09 96 0
Індивідуальна гонка відбудеться у неділю, 23 січня
Жіночий мас-старт: Де дивитися онлайн сьомий етап Кубку світу з біатлону
#Олена Білосюк, #Юлія Джима

Джерело - Чемпіон.

В італійському Антгольці відбудеться жіночий мас-старт 12,5 км.

Індивідуальна гонка відбудеться у неділю, 23 січня. Початок о 16:15 за київським часом.

Дивитися онлайн поєдинок можна на телеканалі UA:Перший.

Нагадаємо Джима фінішувала у ТОП-25 персьюту у Рупольдінгу.

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