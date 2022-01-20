Джерело - Чемпіон.
В італійському Антгольці відбудеться жіночий мас-старт 12,5 км.
Індивідуальна гонка відбудеться у неділю, 23 січня. Початок о 16:15 за київським часом.
Дивитися онлайн поєдинок можна на телеканалі UA:Перший.
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
В італійському Антгольці відбудеться жіночий мас-старт 12,5 км.
Індивідуальна гонка відбудеться у неділю, 23 січня. Початок о 16:15 за київським часом.
Дивитися онлайн поєдинок можна на телеканалі UA:Перший.