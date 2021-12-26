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Петренко може пропустити сезон через інфекцію

Сьогодні 23:37 58 0
Ірина п'є курс антибіотиків
Петренко може пропустити сезон через інфекцію
#Олімпіада-2022, #Ірина Петренко

Джерело - Біатлон майбутнього.

Українська біатлоністка Ірина Петренко може пропустити сезон та Олімпійські ігри-2022 через інфекцію.

Про це заявив журналіст Максим Чеберяка.

"В Ірини також виявили інфекцію. Ситуація не надто оптимістична. Лікарі сказали, що потрібне досить тривале відновлення. Ірина п'є курс антибіотиків. Хочеться сподіватися, що вона встигне відновитися до Олімпіади, але є можливість, що з такого стану швидко не виходять", - заявив журналіст.

  Актуально: Петренко та Меркушина пропустять етап Кубка світу в Обергофі

"Поки що ніхто не дає жодних прогнозів, всі сподіваються. Але є велика ймовірність, що цього сезону ми можемо Іру взагалі не побачити", - сказав Чеберяка.

Нагадаємо, Петренко покинула збірну України.

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