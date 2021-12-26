Ірина п'є курс антибіотиків

Джерело - Біатлон майбутнього.

Українська біатлоністка Ірина Петренко може пропустити сезон та Олімпійські ігри-2022 через інфекцію.

Про це заявив журналіст Максим Чеберяка.

"В Ірини також виявили інфекцію. Ситуація не надто оптимістична. Лікарі сказали, що потрібне досить тривале відновлення. Ірина п'є курс антибіотиків. Хочеться сподіватися, що вона встигне відновитися до Олімпіади, але є можливість, що з такого стану швидко не виходять", - заявив журналіст.

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"Поки що ніхто не дає жодних прогнозів, всі сподіваються. Але є велика ймовірність, що цього сезону ми можемо Іру взагалі не побачити", - сказав Чеберяка.

Нагадаємо, Петренко покинула збірну України.