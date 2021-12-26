Петренко та Меркушина пропустять етап Кубка світу в Обергофі

Джерело - Суспільне Спорт.
Українські біатлоністки Ірина Петренко та Анастасія Меркушина пропустять етап Кубка світу в Обергофі.
Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
"Знайшли інфекцію у Петренко. Так само, як і у Меркушиної. Петренко зараз призначили лікування, вона вдома. 27 грудня вилітає до Поклюки, де з нашим лікарем продовжуватиме лікування. І там вже далі дивитимемося на її стан", - заявив Бринзак.
Нагадаємо, Меркушина та Труш виграли одиночну змішану естафету на чемпіонаті України.