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Петренко та Меркушина пропустять етап Кубка світу в Обергофі

Сьогодні 18:21 273 0
Президент Федерації біатлону України розповів про зміни в складі жіночої збірної
Петренко та Меркушина пропустять етап Кубка світу в Обергофі
#Анастасія Меркушина, #Бринзак, #Ірина Петренко

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські біатлоністки Ірина Петренко та Анастасія Меркушина пропустять етап Кубка світу в Обергофі.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Знайшли інфекцію у Петренко. Так само, як і у Меркушиної. Петренко зараз призначили лікування, вона вдома. 27 грудня вилітає до Поклюки, де з нашим лікарем продовжуватиме лікування. І там вже далі дивитимемося на її стан", - заявив Бринзак.

Нагадаємо, Меркушина та Труш виграли одиночну змішану естафету на чемпіонаті України.

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