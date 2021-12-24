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Джима та Підручний представлятимуть Україну в Різдвяній гонці

Сьогодні 10:35 79 0
Така пара вперше представить збірну України
Джима та Підручний представлятимуть Україну в Різдвяній гонці
#Юлія Джима, #Дмитро Підручний, #Різдвяна гонка

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу відбудеться традиційна Різдвяна гонка.

Україну представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Гонка складається з двох частин змішаної естафети: масстарту та переслідування. Переможців буде визначено за результатами перс'юту.

Початок масстарту о 19:00, гонка переслідування - о 20:00.

Склад учасників

Німеччина: Ванесса Гінц / Бенедикт Долль
Німеччина: Яніна Хеттіх / Ерік Лессер
Австрія: Ліза Тереза ​​Гаузер / Фелікс Ляйтнер
Італія: Доротея Вірер / Лукас Гофер
Канада: Емма Лундер / Скотт Гоу
Україна: Юлія Джима / Дмитро Підручний
Чехія: Маркета Давидова / Міхал Крчмаж
Фінляндія: Марі Едер / Теро Сеппяля
Швейцарія: Лєна Геккі / Йоша Буркхальтер
Росія: Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв

Українська пара вперше виступатиме на Різдвяній гонці разом. Раніше Підручний брав участь у гонці з Анастасією Меркушиною у 2019-му та з Вітою Семеренко у 2020-му, а Джима змагалася разом із Решем у 2017-му та з Артемом Прімою у 2018-му.

Раніше українки провалили мас-старт на Кубку світу.

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