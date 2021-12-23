Бєлкіна виграла спринт чемпіонату України з біатлону

Бєлкіна вп'яте виграла золото спринту на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Жіночий спринт відкрив програму чемпіонату України з біатлону-2021 на арені в Буковелі.

Переможницею гонки і чемпіонкою України стала Надія Бєлкіна - з одним промахом вона випередила Журавок на 22 секунди. Для Бєлкіної це п'ята перемога в спринті саме на чемпіонатах України (2014, 2016, 2016, 2018, 2021). А третє місце в боротьбі між Анастасією Рассказовою та Анною Кривонос виборола перша - шість секунд різниці.

Чемпіонат України

Спринт, Жінки

23 грудня

1. Надія Бєлкіна (Київська область, 1+0) 20:30.29

2. Юлія Журавок (Сумська область, 0+0) +22.3

3. Анастасія Рассказова (Київська область, 0+1) +30.7

4. Анна Кривонос (Сумська область, 1+1) +36.6

5. Дар'я Сідорова (Закарпатська область, 0+2) +52.9

6. Олександра Меркушина (Закарпатська область, 2+0) +53.8

24 грудня відбудуться гонки переслідування, 26 грудня - класичні естафети, 27 грудня - змішана естафета.