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Бєлкіна виграла спринт чемпіонату України з біатлону

Сьогодні 14:40 179 0
Бєлкіна вп'яте виграла золото спринту на чемпіонаті України
Бєлкіна виграла спринт чемпіонату України з біатлону
#Надія Бєлкіна

Джерело - Чемпіон.

Жіночий спринт відкрив програму чемпіонату України з біатлону-2021 на арені в Буковелі.

Переможницею гонки і чемпіонкою України стала Надія Бєлкіна - з одним промахом вона випередила Журавок на 22 секунди. Для Бєлкіної це п'ята перемога в спринті саме на чемпіонатах України (2014, 2016, 2016, 2018, 2021). А третє місце в боротьбі між Анастасією Рассказовою та Анною Кривонос виборола перша - шість секунд різниці.

Чемпіонат України
Спринт, Жінки
23 грудня
1. Надія Бєлкіна (Київська область, 1+0) 20:30.29
2. Юлія Журавок (Сумська область, 0+0) +22.3
3. Анастасія Рассказова (Київська область, 0+1) +30.7
4. Анна Кривонос (Сумська область, 1+1) +36.6
5. Дар'я Сідорова (Закарпатська область, 0+2) +52.9
6. Олександра Меркушина (Закарпатська область, 2+0) +53.8

24 грудня відбудуться гонки переслідування, 26 грудня - класичні естафети, 27 грудня - змішана естафета.

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