Чому Берінчик - домашній чемпіон і яка в цьому провина К2
Вчора 14:49 822
Обережно! Кишенькові турніри з настільного тенісу
Сьогодні 19:09 181
Зінченко - у команді тижня 18 туру АПЛ
Сьогодні 18:02 233
Романчук здобув бронзу чемпіонату світу в фіналі 1500 м вільним стилем
Сьогодні 16:47 305
Поворознюк: Інгулець наступний сезон розпочне на новому стадіоні
Сьогодні 12:11 1021
Миколенко міг перейти у Манчестер Юнайтед
Сьогодні 11:55 862
Тотовицький покинув Десну
Сьогодні 11:28 535
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 11:15 1394
Чорноморець не може домовитися з Григорчуком
Сьогодні 09:55 1272
Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі
Вчора 20:38 1448
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Через допінг росіянки Бергер та Мякярайнен розділять перемогу у Кубку світу-2013/14

Сьогодні 20:18 211 0
IBU вирішив поділити підсумкову перемогу
Через допінг росіянки Бергер та Мякярайнен розділять перемогу у Кубку світу-2013/14
#IBU, #Бергер, #Макаряйнен

Джерело - IBU.

Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) опублікувала рішення про перегляд підсумків жіночого Кубка світу за сезон-2013/14.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Раніше IBU перерахував очки у загальному заліку після дискваліфікації росіянки Ольги Зайцевої за допінг.

Згідно з новими протоколами, норвежка Тура Бергер очолила тотал, обійшовши фінку Кайсу Мякяряйнен на п'ять очок.

Проте IBU вирішив поділити підсумкову перемогу між біатлоністками.

Нагадаємо, Бригадир відсторонений від змагань через позитивний допінг-тест.

Коментарі ()