Джерело - IBU.
Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) опублікувала рішення про перегляд підсумків жіночого Кубка світу за сезон-2013/14.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Раніше IBU перерахував очки у загальному заліку після дискваліфікації росіянки Ольги Зайцевої за допінг.
Згідно з новими протоколами, норвежка Тура Бергер очолила тотал, обійшовши фінку Кайсу Мякяряйнен на п'ять очок.
Проте IBU вирішив поділити підсумкову перемогу між біатлоністками.
Нагадаємо, Бригадир відсторонений від змагань через позитивний допінг-тест.