IBU вирішив поділити підсумкову перемогу

Джерело - IBU.

Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) опублікувала рішення про перегляд підсумків жіночого Кубка світу за сезон-2013/14.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Раніше IBU перерахував очки у загальному заліку після дискваліфікації росіянки Ольги Зайцевої за допінг.

Згідно з новими протоколами, норвежка Тура Бергер очолила тотал, обійшовши фінку Кайсу Мякяряйнен на п'ять очок.

Проте IBU вирішив поділити підсумкову перемогу між біатлоністками.

Нагадаємо, Бригадир відсторонений від змагань через позитивний допінг-тест.