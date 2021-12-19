Історична перемога фаворитки сезону та французьке домінування: підсумки етапу КС в Ансі

Джерело - Чемпіон.

Четвертий етап біатлонного Кубка світу проходив у французькому Ансі, де відбувалися спринти, персьюти та перші у сезоні мас-старти. Тут спортсменам після часом неприємних умов на перших етапах, нарешті, спокійно працювалося на вогневих рубежах, адже вітер був мінімальним. Варто відзначити, що жінкам після спринту давався день відпочинку, а чоловіки мали провести три гонки за три дні, як і у Гохфільцені минулого тижня.

Спринт. Жінки

Перед стартом неприємна звістка надійшла зі стану збірної Німеччини. Лідер німкень, Франциска Пройсс, впала зі сходів, і хоч не отримала серйозних травм, весь етап вимушена була пропустити.

Виграла ж перегони норвежка Марте Ройселанд, якій нарешті вдалося поєднати у спринті ідеальну роботу на вогневому рубежі з хорошою швидкістю на трасі. Цим вона зміцнила власне лідерство у загальному заліку Кубка світу. А ось її подруга по команді Тіріль Екгофф, минулорічний володар ВКГ, знову не вразила, зупинившись за крок від топ-10.

Друге місце несподівано посіла Анаїс Бескон. Француженка цього сезону приміряє на себе роль чортика з табакерки: виринає з пелотону на подіум, коли того майже не очікують.Так було у персьюті в Естерсунді, і ось зараз. Звичайно, на домашньому етапі від збірної Франції чекають успіхів, але сподівання були пов’язані в першу чергу з Жустін Бреза та Анаїс Шевальє. Але перша настріляла три кола штрафу за дуже довгої стрільби, а друга напрочуд слабко пройшла другу половину дистанції.

Нарешті, бронзу завоювала молода ракета світового біатлону Ельвіра Еберг. Вона вчергове розірвала всіх на трасі, привезши найближчим конкуренткам більше 20 секунд, але відстрілятися хоча б з одним колом штрафу, що дало б можливість виграти спринт, їй поки не вдається. Два промахи, третє місце, і мрія про перше золото в кар’єрі на Кубку світу залишилася нездійсненною, проте ненадовго, рівно на два дні.

Відзначити варто п’яте місце росіянки Крістіни Резцової, яка підтвердила не випадковість вдалого останнього етапу гохфільценської естафети. Одразу за нею розмістилися дві білоруски, Алімбекова та Сола, які знову на пару входять до топ-10, і яких, всупереч відомому кліше, ніяк не назвеш подругами по команді. Ворогами буде правильніше.

Наші

Українки були представлені тим самим складом, що і у Гохфільцені, і знову найкращою з наших дівчат стала Олена Білосюк. Наш капітан традиційно неквапливо закрила усі 10 мішеней, додала на останньому колі, посівши 18-е місце, а після фінішу поскаржилася на не найкраще самопочуття. Навпаки, краще фізично стала себе почувати Дар’я Блашко, тому пройшла дистанцію в одні ноги з Оленою, але через один промах стала 29-ю. Знову не задалася стрільба стоячи у Юліі Джими. Настрілявши два штрафні кола, вона закрила очкову зону – 40-е місце. При цьому варто відзначити непогане фінішне коло від усіх трьох дівчат.

Ірина Петренко, нарешті, проявила свої снайперські якості. Але швидкість у неї зараз така, що навіть із чистою стрільбою Іра ледь кваліфікувалася у персьют – 58-а позиція. І зовсім не задалася гонка у Ольги Абрамової. Три хиби на лежці – і про високі місця можна було забути. Потрапляння до топ-100 за участі 107 спортсменок успіхом точно не назвеш.

Спринт. Чоловіки

Нинішній лідер заліку Кубка світу Себастьян Самуельссон виступив не надто вдало, посівши дев’яте місце і втративши найкращу швидкість у пелотоні, якою він відзначався на домашніх етапах. Тим не менше, жовтий біб лідеру Кубку світу після цієї гонки швед ще зберіг, як і червону відзнаку найкращого у спринті. А от володар ВКГ минулих років Йоганнес Тінгнес Бьо у четвер уже трохи нагадував себе колишнього. Так, він поки не був найшвидшим на трасі, поступився топовим суперникам кількома секундами на останньому колі, але лідирував і після першої, і після другої стрільби, і виграв гонку в підсумку.

Взагалі, четверо норвежців потрапили до топ-10, що навряд чи може когось здивувати, та третє місце Філіпа Ф’єльда Андерсена точно можна назвати великою несподіванкою. 22-річний спортсмен минулого сезону виграв особистий залік кубка IBU, і у спринті в Естерсунді у кінці листопада вже забігав у топ-10, але про призи навіть він сам навряд чи поки мріяв.

Друге місце посів росіянин Едуард Латипов, для якого це теж перший подіум у сезоні. Аж п’ятеро росіян потрапили до топ-20, а шостим став чоловік нашої Ольги Абрамової Тімофєй Лапшин, який виступає під прапором Південної Кореї. Він замкнув топ-10. Здивував стабільністю білорус Антон Смольський, який третю гонку поспіль, якщо рахувати і естафету, займає шосте місце. А спринт у Гохфільцені, нагадаю, Смольський завершив узагалі третім.

Наші

В українській збірній на етап в Ансі відбулася ротація, основна команда отримала відпочинок, а у бій було кинуто лише трьох біатлоністів найближчого резерву. Виступили вони у свою силу. Тарас Лесюк та Артем Тищенко закрили всі мішені, але швидкість у них є такою, що не дозволяє навіть із чистою стрільбою боротися за очки. Тим не менше, у гонку переслідування обидва кваліфікувалися. Тарас став 46-м, Артем – 55-м. Руслан Ткаленко найважче переніс коронавірус у листопаді, і, очевидно, ще остаточно не відновився. Правда, навіть зважаючи на це, для недавнього спортсмена першої команди фінішувати передостаннім зі 109 біатлоністів, виглядає якось образливо.

Гонка переслідування. Жінки

Варто відзначити, що одразу п’ятеро дівчат з шістдесяти не вийшли на старт гонки, в тому числі восьмий стартовий номер Лінн Перссон та одинадцятий – Тіріль Екгофф. Сам сюжет жіночого персьюту туго закрутився вже після другої стрільби, коли переможниця спринту Марте Ройселанд допустила один промах і дозволила обійти себе швидкій Ханні Еберг, яка стартувала десятою. Менш ніж у десяти секундах від них на екваторі гонки знаходилися Еберг-молодша та Ліза Тереза Хаузер. А вже на першій стійці все перевернулося догори дригом. Ройселанд та Еберг-старша синхронно не закрили по дві мішені та відкотилися на шосте-сьоме місце. Лідеркою стала Ельвіра Еберг, у якої другий персьют поспіль несподівано прорізається якісна стрільба. Вона відстрілялася чисто разом із Хаузер, а на третю позицію з нулем у графі промахів вирвалася Жюлья Сімон, яка впевнено провалила весь початок нинішнього сезону. Сьогодні француженка і здорово стріляла, і була звично для всіх швидкою.

Перед останньою стрільбою Ельвіра не мала запасу часу, якого б вистачило на одне штрафне коло, і тому своїм промахом подарувала шанс на перемогу суперницям. Але найближчі переслідувачки теж схибили по разу, і перед останнім колом перевага Еберг-молодшої над Сімон налічувала чотири секунди, а інтервал між третім та сьомим місцем складав менше трьох секунд! Швидкісна Ельвіра не підпустила до себе Сімон, і, нарешті, завоювала першу в кар’єрі перемогу на етапах кубка світу. Здається, їх у неї попереду ще буде багато. Серед п’яти претенденток на бронзу, зрозуміло, реальні шанси на лижні мали лише Еберг та Ройселанд. І у шведки залишилося більше сил на останні метри дистанції, залишивши лідера загального заліку на неприємному четвертому місці. Ліза Віттоцці, яка прорвалася з двадцятої стартової позиції, стала п’ятою, а у квіткову церемонію потрапила ще Анаїс Бескон.

Наші

З українок ми не побачили на трасі Ірину Петренко, яка вже відправилася на медичне обстеження своїх проблем з диханням. Юлія Джима участь у гонці взяла, але після п’яти промахів на перших трьох рубежах прийняла рішення зійти з дистанції. Точність, що раптом зникла у нашого лідера, не може не непокоїти з наближенням Олімпіади. Урош Велепець запевняє, що це тимчасові проблеми, але з відмазками у нас завжди було все гаразд. От із результатами справи куди гірші.

Дар’я Блашко та Олена Білосюк показали ідентичну точність, зробивши лише по одному промаху, причому капітан – останнім пострілом. Даша, як завжди, швидше працювала на рубежах, та й на трасі сьогодні була більш спритною за Олену, замкнувши в результаті топ-20. Але цього результату лише трохи не вистачило для потрапляння до першого у сезоні мас-старту. Блашко стала першою запасною. А Білосюк , ставши 25-ю, за рахунок більш високого результату у спринті, до мас-старту пробилася напряму.

Гонка переслідування. Чоловіки

Представники сильної половини людства вирішили розпочати тасувати претендентів на нагороди від найпершого вогневого рубежу, коли два промахи зробив переможець спринту Йоганнес Тінгнес Бьо. Зазначу одразу, що від такого удару норвежець так і не оговтався, і п’яте місце на фініші для нього можна вважати ще успіхом. Питання про поточну форму Бьо-молодшого продовжило залишатися відкритим. А після першої стрільби комфортну перевагу у 25 секунд отримав Едуард Латипов. Яку він згаяв уже на другому рубежі, не закривши одну мішень.

Миттєво на перший план вийшли французи – майстри персьютів. Емільєн Жаклен навіть спробував створити собі певний гандикап перед першою стійкою. І тут же отримав два кола штрафу, до яких на четвертому рубежі додалося ще 3 – дев’яте місце у підсумку. Раз схибив на третій стрільбі і Латипов, що відкрило шлях до лідерства Кантену Фійону Майє. Досвідчений француз сповна скористався помилками суперників. Закривши усі 20 мішеней, він спокійно доїхав до фінішу та переміг.

Позаду Фійона Майє розгорнулася боротьба між тим-таки Латиповим і Ветле-Шостадом Крістіансеном, який з восьмої стартової позиції чистою стрільбою торував собі шлях нагору. Норвежець при виході на останнє коло мав дві секунди переваги, які були миттєво нівельовані. Справа дійшла до рубки у фінішному створі, де більш спритним виявився росіянин.

Четверте місце посів Антон Смольський, який вже чотири поспіль особисті гонки завершує у квітах! І після персьюту він уже пробився до топ-10 загального заліку Кубка світу. Мабуть, певні секрети знає його дівчина, Дінара Алімбекова, яка вже другий рік входить до еліти світового біатлону. А на вершині чоловічого табелю про ранги відбулася зміна. Фійон Майє змістив із першого рядка Себастьяна Самуельссона, поки швед не може дати собі раду із французькими мішенями.

Наші

Ніхто, звичайно не чекав проривів від Артема Тищенка та Тараса Лесюка. Але наші дублери стали останніми з 60-ти учасників персьюту за чистою швидкістю! Артем хоч стріляв непогано – 2 промахи – тому зі стартової 55-ї позиції зміг піднятися на 4 рядки вгору. А Тарас настріляв цілих 5 штрафних кіл, і став 59-м, хоча якби траса була метрів на 100 довшою, то саме Лесюк завершив би гонку останнім, "завдяки" зусиллям Джейка Брауна.

Мас-старт. Жінки

Перший у сезоні жіночий мас-старт вийшов доволі дивним, адже до старту гонки з різних причин знялися аж 6 спортсменок, серед яких Тіріль Екгофф, Деніз Геррманн, Анаїс Бескон, Лінн Перссон. Сам перебіг змагання вийшов абсолютно калейдоскопічним. За майже штилю на стрільбищі топові біатлоністки одна за одною промахувалися та змушені були бігти на штрафне коло. Ліза Віттоцці, наприклад, на першому рубежі не вразила жодної мішені. Застрелилися і швидко втратили шанси на призові місця Ханна Еберг, Жустін Бреза, Дінара Алімбекова та Анна Сола. Ельвіра Еберг на екваторі гонки з двома хибами знаходилася глибоко в середині пелотону разом з Мартою Ройселанд.

Все це призвело до лідерства після четвертої стрільби… Єссіци Їслової з Чехії. Вона стала єдиною в гонці спортсменкою з чистою стрільбою. Але прямо за спиною в неї знаходилися швидкісні спортсменки, а найближчою з них була якраз Еберг-молодша, яка традиційно летіла по трасі і нетрадиційно для себе чисто пройшла стійки. Вже до середини останнього кола Ельвіра зробила собі такий гандикап, що на фініші ще мала час фінішувати зі шведським прапором. За друге місце розгорнулася боротьба між Жюлі Сімон, яка воскресла на домашньому етапі та Крістіною Резцовою. За палкої підтримки трибун француженка просто не мала права програти срібло. Росіянка третя. Варто відзначити, що у всіх призерок по два штрафні кола. Більш влучні Доротея Вірер та Їслова залишилися позаду. А останнє місце у квітковій церемонії посіла лідерка загального заліку Ройселанд. Щоправда, Ельвіра Еберг скорочує відставання від неї семимильними кроками. Зараз воно становить 30 очок. Але пам’ятаємо, що минулого року шведка виглядала класичною "декабристкою". Як то буде зараз?

Наші

Завдяки численним відмовам, крім Олени Білосюк, від України отримали право стартувати у мас-старті перша запасна Дар’я Блашко та аж 31-а у загальному заліку Юлія Джима. Все б непогано, але цензурними словами описати виступ наших біатлоністок важко. Ходом усі вони потрапили до п’ятірки найгірших у гонці, причому Блашко за цим показником стала 29-ю, а Білосюк взагалі 30-ю із двохвилинним відставанням за швидкістю від найближчої суперниці. Зі стрільбою ситуація не набагато краща. Блашко і Білосюк – по 4 промахи, в Джими – 7, з них 5 – на останньому рубежі. В підсумку Блашко 26-а, Джима – 28-а, Білосюк – впевнено остання.

У світлі подібних результатів, відверто знущальним виглядає позитивне інтерв’ю президента федерації біатлону України, яке вийшло напередодні гонки. Пан Бринзак дуже впевнено розповідає, як йому вдалося підняти український біатлон. І в це можна навіть повірити… лише поки наші спортсмени не виходять на старт. Жодного потрапляння до топ-10 у індивідуальних стартах за 4 етапи! А, я забув, ми ж до Олімпіади готуємося. Там всіх порвемо. Але це не точно.

Мас-старт. Чоловіки

Дуже красиву гонку видав Емільєн Жаклен. Те, що не вдалося напередодні у персьюті, він реалізував у мас-старті. Вже на другому колі він завдяки своїй швидкості від’їхав від пелотону, зробивши собі пристойний запас часу. Цього разу у француза все склалося зі стрільбою, навіть один промах на третій стрільбі не позбавив його лідерства, а більше Жаклен не хибив. В результаті 11 секунд переваги після останнього рубежу, і доволі комфортне останнє коло.

А ось інші претенденти на ВКГ ніби вирішили взяти приклад з жінок. Так, на екваторі гонки Кантен Фійон Майє та Йоганнес Тінгнес Бьо знаходилися поруч, на 20-му та 21-му місці. Себастьян Самуельссон розташовувався ще на дві позиції нижче за норвежця. Бьо-молодшому виправитися так і не вдалося, з п’ятьма промахами він лише замкнув топ-20. Самуельссон став дев’ятим, але навряд чи його такий результат порадував. А ось Фійон Майє блискуче відпрацював обидві стійки і на останнє коло пішов третім, одразу за спиною у Фелікса Ляйтнера, який за прикладом Їслової став єдиним у гонці, хто закрив усі 20 мішеней. На жаль для австрійця, до подіуму він, як і чешка двома годинами раніше, не дістався. Його обійшов не тільки Фійон Майє, але і Тар’єй Бьо. Норвежець підтвердив свій статус майстра мас-старту, адже минулого року у цій дисципліні завоював МКГ. Ляйтнер став четвертим.

У загальному заліку Кубка світу Жаклен обійшов на два очки Фійона Майє, і у спринті Оберхофа на початку наступного року стартуватиме у жовтому бібі. Третім йде Ветле-Шостад Крістіансен, якому трохи не вистачило швидкості, щоб піднятися вище п’ятого місця у мас-старті.

Про наших сказати нема чого, адже від українських дублерів ніхто і не чекав потрапляння до мас-старту, а чоловіча основа етап в Ансі пропускала.

Кубок світу з біатлону, як і багато інших видів спорту, бере різдвяно-новорічну перерву. Зустрінемося вже на початку січня в німецькому Оберхофі. У програмі етапу спринти, гонки переслідування та перші у сезоні змішані естафети.