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Макаряйнен віддала Кубок світу після допінг-скандалу

Сьогодні 12:09 181 0
Допінг переписав історію біатлону
Макаряйнен віддала Кубок світу після допінг-скандалу
Фото Getty Images
#Макаряйнен

Джерело - sport.ua.

У фінської біатлоністки Кайси Макаряйнен відібрали перемогу у загальному заліку Кубка світу за підсумками сезону 2013/2014 через 8 років.

Про це повідомляє Sport.ua.

Це сталося через допінг, щоправда провини самої Кайси в цій ситуації немає. Дискваліфікація росіянки Ольги Зайцевої дозволила норвежці Турі Бергер отримати декілька додаткових очок, яких раніше не вистачало для того, щоб випередити фінку.

Тепер Макаряйнен - лише дворазова володарка Великого кришталевого глобуса. А Бергер завойовує другий титул у своїй кар'єрі.

Раніше, дві українські біатлоністки виступлять у мас-старті в Ансі.

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