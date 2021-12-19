Макаряйнен віддала Кубок світу після допінг-скандалу

Допінг переписав історію біатлону

У фінської біатлоністки Кайси Макаряйнен відібрали перемогу у загальному заліку Кубка світу за підсумками сезону 2013/2014 через 8 років.

Про це повідомляє Sport.ua.

Це сталося через допінг, щоправда провини самої Кайси в цій ситуації немає. Дискваліфікація росіянки Ольги Зайцевої дозволила норвежці Турі Бергер отримати декілька додаткових очок, яких раніше не вистачало для того, щоб випередити фінку.

Тепер Макаряйнен - лише дворазова володарка Великого кришталевого глобуса. А Бергер завойовує другий титул у своїй кар'єрі.

Раніше, дві українські біатлоністки виступлять у мас-старті в Ансі.