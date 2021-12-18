Джерело - Чемпіон.
В італійському Мартеллі в рамках першого етапу юніорскього Кубка IBU відбулася кваліфікація чоловічого суперспринту.
Збірну України була представляли: Дмитро Грущак, Роман Боровик, Степан Кінаш та Владислав Чихарь.
Найкращим серед українців став Степан Кінаш, який фінішував 18-м з двома промахами.
Перемогу здобув поляк Ян Гунька, другим став Антон Відмар, трійку замкнув Оскар Бархевітц з Німеччини.
Юніорський Кубок IBU - Перший етап
Мартелл, Італія
Суперспринт, Чоловіки
Кваліфікація
18 грудня
1. Ян Гунька (0+1) 12:01,8
2. Антон Відмар (1+0) +17,6
3. Оскар Бархевітц (0+0) +17,7
...
18. Степан Кінаш (1+1) +48,9
41. Дмитро Грущак (0+1) +1:09,6
46. Роман Боровик (3+1) +1:22,0
48. Владислав Чихарь (0+2) +1:25,5
DNS. Віталій Мандзин