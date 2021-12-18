Віталій Мандзин на старт не вийшов

Джерело - Чемпіон.

В італійському Мартеллі в рамках першого етапу юніорскього Кубка IBU відбулася кваліфікація чоловічого суперспринту.

Збірну України була представляли: Дмитро Грущак, Роман Боровик, Степан Кінаш та Владислав Чихарь.

Найкращим серед українців став Степан Кінаш, який фінішував 18-м з двома промахами.

Перемогу здобув поляк Ян Гунька, другим став Антон Відмар, трійку замкнув Оскар Бархевітц з Німеччини.

Юніорський Кубок IBU - Перший етап

Мартелл, Італія

Суперспринт, Чоловіки

Кваліфікація

18 грудня