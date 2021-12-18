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Кінаш - у ТОП-20 кваліфікації суперспринту Юніорського Кубка IBU

Сьогодні 16:20 245 0
Віталій Мандзин на старт не вийшов
Кінаш - у ТОП-20 кваліфікації суперспринту Юніорського Кубка IBU
#Кінаш, #Юніорський Кубок IBU

Джерело - Чемпіон.

В італійському Мартеллі в рамках першого етапу юніорскього Кубка IBU відбулася кваліфікація чоловічого суперспринту.

Збірну України була представляли: Дмитро Грущак, Роман Боровик, Степан Кінаш та Владислав Чихарь.

Найкращим серед українців став Степан Кінаш, який фінішував 18-м з двома промахами.

Перемогу здобув поляк Ян Гунька, другим став Антон Відмар, трійку замкнув Оскар Бархевітц з Німеччини.

Юніорський Кубок IBU - Перший етап
Мартелл, Італія
Суперспринт, Чоловіки
Кваліфікація
18 грудня
1. Ян Гунька (0+1) 12:01,8
2. Антон Відмар (1+0) +17,6
3. Оскар Бархевітц (0+0) +17,7
...
18. Степан Кінаш  (1+1)  +48,9
41. Дмитро Грущак  (0+1)  +1:09,6
46. Роман Боровик  (3+1)  +1:22,0
48. Владислав Чихарь  (0+2)  +1:25,5
DNS. Віталій Мандзин

Раніше Блашко - у ТОП-20 гонки переслідування Кубка світу.

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